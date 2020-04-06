Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

В список подобных организаций ранее входили в основном группы исламских террористов. Попадание в него означает, что США заморозят любые американские счета и собственность членов организации, а также воспрепятствуют любому финансированию ее со стороны американцев. Террористами, вероятно, персонально объявят основателей движения Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова — им будет закрыт въезд в США.

Отмечается, что этот ход — часть кампании администрации президента Дональда Трампа по борьбе с группами, выступающими за «превосходство белой расы» в США и за рубежом. В данный момент именно экстремисты националистического и неонацистского толка — главная цель американских разведывательных служб.

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Поводом для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них якобы ездили в Санкт-Петербург, где проходили подготовку в специальном лагере, организованном РИД: предполагается, что они провели там 11 дней и получили некие боевые навыки.

Кроме того, РИД якобы причастно к отправке в Донбасс добровольцев, желавших воевать на стороне местного ополчения против украинского государства. Российские власти, считает The New York Times, не спонсировали движение, но и не препятствовали его деятельности.

Официальный сайт организации заблокирован на территории РФ. Согласно представленной на нем информации, РИД не признает Октябрьский переворот, стоит на монархических, консервативных и религиозных позициях, выступает за малое предпринимательство, сильную внешнюю политику и воссоединение трех ветвей русского народа — великороссов, малороссов (украинцев) и белорусов.

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