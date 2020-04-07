Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье

Различные льготы для бизнеса, принятые в Подмосковье для поддержки предпринимателей в условиях борьбы с коронавирусом, обойдутся региональному бюджету в десять миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

«Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему. (...) Понятно, что ресурсы наши тоже ограничены — экономика сказывается на региональном бюджете», — сказал он.

По словам Воробьева, на текущей неделе с предпринимателями будут проводиться дистанционные консультации о принимаемых в регионе мерах.

Губернатор подчеркнул, что власти очень ценят предпринимательский сектор. «Вы создаете рабочие места, платите налоги. Вы и ваша деятельность очень важны для нашей страны и Подмосковья», — заключил Воробьев.

2 апреля Андрей Воробьев продлил ранее установленные в регионе ограничения до мая. В частности, был продлен режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, на работающих предприятиях были введены новые правила организации рабочего процесса. В частности, речь идет о соблюдении социальной дистанции.

