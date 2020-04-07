На конкурс президентских грантов подано рекордное количество проектов — более 11 тысяч. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда президентских грантов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Регионами-лидерами, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали Белгородская область — 460 заявок, Волгоградская область — 415, и Республика Башкортостан — 415.

Большинство представленных проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки населения.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего между ними будет распределено более 3,5 миллиарда рублей.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Оформить заявку на участие в конкурсе можно было дистанционно.

3 апреля Фонду президентских грантов исполнилось три года. За это время было проведено семь конкурсов, материальную поддержку на общую сумму 26,3 миллиарда рублей получили более 12 тысяч социально-ориентированных проектов.

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