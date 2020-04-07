Ученые «Росатома» создали систему стерилизации мединструментов с помощью озона

Специалисты Государственного научного центра «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ГНЦ РФ ТРИНИТИ, входит в научный дивизион «Росатома») разработали систему оперативной стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов, спецодежды, оборудования и помещений с помощью мобильных комплексов производства концентрированного озона. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Группа ученых научного центра под руководством кандидата физико- математических наук Александра Басиева научилась вырабатывать озон концентрации до 0,7 грамма на литр со скоростью до 6 килограммов в час.

Производство концентрированного озона происходит в мобильном комплексе, по размеру сопоставимом с домашним очистителем воздуха. Это устройство довольно просто в применении: мобильный комплекс помещается в бокс с инструментами, и в течение 15 минут поверхность оборудования может быть продезинфицирована.

Разрабатываемые в ГНЦ РФ ТРИНИТИ мобильные озонаторы способны обеззараживать практически любые медицинские помещения площадью до 100 квадратных метров. По бактерицидному действию озонирование помещений таким устройством превосходит действие ультрафиолетового кварцевого облучения или эффект от обработки помещений хлором.

«На данный момент большинство помещений обрабатывают хлором, который является ядовитым веществом, в то время как озонирование — это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий, — рассказал куратор проекта Станислав Косарев. — Использование нашего комплекса позволит проводить стерилизацию спецодежды без термического воздействия, что повысит срок ее службы».

Основными преимуществами этой разработки являются высокая концентрация производимого озона, высокая скорость дезинфекции и стерилизации, мобильность и компактные размеры. Еще одно важное преимущество — невысокие затраты на эксплуатацию комплекса.

Кроме того, ожидается, что озонатор, создаваемый в научном центре, будет потреблять в два раза меньше электроэнергии в сравнении с существующими аналогами.

В ближайшее время в ГНЦ РФ ТРИНИТИ запланировано проведение испытаний опытного образца мобильного озонатора с целью выявления его эффективности в реальных условиях и возможного применения для медицинских нужд.

