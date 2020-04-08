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Воробьев высказался о работе управляющих компаний в Подмосковье

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Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить работу управляющих компаний. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с правительством, передает РИАМО.

«Здесь есть что улучшать. Управляющая компания, в хорошем смысле слова, должна присутствовать в жизни человека, она должна быть учтивой и заботливой», — сказал он.

Воробьев поставил задачу убедиться в том, что каждая управляющая компания в регионе соответствует требованиям жителей.

Он также рассказал, что в связи с распространением коронавируса особое внимание уделяется дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Все поверхности обрабатываются хлорсодержащими и спиртосодержащими растворами, уточнил он.

За последние сутки в регионе выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число зараженных превысило 500. Для снижения скорости распространения нового вируса в области действует всеобщий режим изоляции.

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