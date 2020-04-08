На поддержку бизнеса в Подмосковье дополнительно выделили 600 миллионов рублей

Более 600 миллионов рублей выделено дополнительно в Подмосковье на поддержку предпринимателей в условиях борьбы с распространением коронавирса, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО в среду, 8 апреля.

Так, 400 миллионов рублей выделено областному Фонду развития промышленности на льготное кредитование для местных бизнесменов, на 200 миллионов рублей увеличивается фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса.

«Мы оказываем прямую финансовую поддержку предпринимателям, возмещаем 50 процентов затрат на покупку оборудования, а производителям масок и средств дезинфекции компенсируем 80 процентов», — рассказала Наталья Егорова.

По ее словам, также для предпринимателей, работающих в сфере авиа и автомобильных перевозок, а также туризме и спорте предусмотрены отсрочки по кредитам и по уплате аренды. Кроме того, по ее словам, бизнесменам в регионе доступен беспроцентный кредит для выплаты заработной платы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти не оставят без поддержки бизнес-сообщество в период действия режима самоизоляции. Он напомнил, что данная мера была необходима в условиях пандемии.

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