На поддержку бизнеса в Подмосковье дополнительно выделили 600 миллионов рублей

Более 600 миллионов рублей выделено дополнительно в Подмосковье на поддержку предпринимателей в условиях борьбы с распространением коронавирса, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО в среду, 8 апреля.
Так, 400 миллионов рублей выделено областному Фонду развития промышленности на льготное кредитование для местных бизнесменов, на 200 миллионов рублей увеличивается фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса.
«Мы оказываем прямую финансовую поддержку предпринимателям, возмещаем 50 процентов затрат на покупку оборудования, а производителям масок и средств дезинфекции компенсируем 80 процентов», — рассказала Наталья Егорова.
По ее словам, также для предпринимателей, работающих в сфере авиа и автомобильных перевозок, а также туризме и спорте предусмотрены отсрочки по кредитам и по уплате аренды. Кроме того, по ее словам, бизнесменам в регионе доступен беспроцентный кредит для выплаты заработной платы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти не оставят без поддержки бизнес-сообщество в период действия режима самоизоляции. Он напомнил, что данная мера была необходима в условиях пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения