Страховой Дом ВСК поддержит скидками соблюдающих карантин клиентов

Страховой Дом ВСК запустил акцию #СидимДома, участники которой при оформлении полиса онлайн получат скидку на страховые продукты. Об этом говорится в сообщении компании.

Для того, чтобы активировать скидки, нужно при самостоятельном оформлении Договора через дистанционный сервис (мобильное приложение «ВСК страхование» или интернет-магазин) ввести промокод «welcome».

Максимальную скидку в размере 25 процентов можно получить на услугу «Телемедицина», которая дает возможность в любое время получить телефонную консультацию врача, а также психологическую поддержку при необходимости (не только по вопросам, волнующим людей в период изоляции). При этом количество обращений к дежурному врачу не ограничено. Если же мнения одного врача недостаточно, есть возможность получения альтернативного мнения другого специалиста.

Скидки по акции распространяются на целую линейку страховых продуктов ВСК, в том числе: страхование имущества («Под ключ», «Максимальная защита», «Сдаю», «Снимаю» и «Инвестиционная квартира»), страхование от несчастных случаев («Спортсмен», «Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия», «Семья»), медицинское страхование («Телемедицина» и «Антиклещ») и другие.

«Мы понимаем, как важно в сегодняшней непростой ситуации поддержать наших соотечественников и обеспечить всех качественными страховыми продуктами и сервисами. Поэтому мы делаем все для того, чтобы наши услуги по страхованию были не только выгодными, но и максимально удобными и безопасными», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Возможности онлайн-услуг постоянно расширяются, и сейчас можно не только приобрести все ключевые виды страхования, но и урегулировать страховое событие без посещения офиса. ВСК стала первой на российском рынке страховой компанией, предложившей полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию.

Приобрести полис онлайн можно в интернет-магазине www.shop.vsk.ru или в мобильном приложении «ВСК страхование».