Диджей Apashe выпустил новый альбом

Родивший в Бельгии и живущий в Монреале диджей и продюсер Джон де Бук, более известный как Apashe, выпустил новый альбом Renaissance. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что это уже второй альбом музыканта на лейбле Kannibalen Records. Он был целиком исполнен и записан пражским оркестром, состоящим из 69 музыкантов. Во время записи продюсер также поработал с Slumberjack, Tech N9ne, Wifisfuneral, Wasiu, Instasamka и многими другими.

«У классической музыки невероятно чистое звучание, а в электронике все очень "сырое". И мне всегда нравилось сталкивать два этих мира. На этом альбоме я совершил нечто небывалое для электроники: написал музыку с симфоническим оркестром, выделил в ней размах и изящность, а потом смешал все это с чем-то напористым и мощным», — отметил Apashe.

В свежий альбом музыканта вошли 13 треков. В настоящее время Renaissance доступен на всех цифровых площадках.

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