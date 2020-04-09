Правительство Подмосковья сообщило о перевозке вернувшихся из-за рубежа граждан

Правительство Московской области обеспечивает перевозку граждан до мест проживания, возвращающихся в Россию из-за рубежа. Со 2 апреля перевезено более 500 человек, сообщается на сайте областного правительства.
Так, накануне пассажиров рейса «Нью-Йорк — Москва» доставили из Шереметьево до мест проживания. Всего из международного аэропорта вывезли 61 человека.
Пассажиров доставляют домой и до пунктов временного размещения. Прилетевшие в страну граждане проходят обязательный санитарный барьер, также граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Все автобусы дезинфицируют.
В Подмосковье действует режим всеобщей изоляции. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без веской причины, которой могут быть поход в магазин или выгул собаки. Воробьев ранее призвал граждан ответственно отнестись к режиму самоизоляции, который призван снизить скорость распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения