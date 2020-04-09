Правительство Подмосковья сообщило о перевозке вернувшихся из-за рубежа граждан

Правительство Московской области обеспечивает перевозку граждан до мест проживания, возвращающихся в Россию из-за рубежа. Со 2 апреля перевезено более 500 человек, сообщается на сайте областного правительства.

Так, накануне пассажиров рейса «Нью-Йорк — Москва» доставили из Шереметьево до мест проживания. Всего из международного аэропорта вывезли 61 человека.

Пассажиров доставляют домой и до пунктов временного размещения. Прилетевшие в страну граждане проходят обязательный санитарный барьер, также граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Все автобусы дезинфицируют.

В Подмосковье действует режим всеобщей изоляции. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без веской причины, которой могут быть поход в магазин или выгул собаки. Воробьев ранее призвал граждан ответственно отнестись к режиму самоизоляции, который призван снизить скорость распространения коронавируса.

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