Россияне оценили свою жизнь и обстановку в мире

Больше половины россиян (69 процентов) положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в их жизни. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации.

Положительное восприятие россиян увеличивается по мере оценки ситуации от глобального к частному, от ситуации в мире до их семьи.

Так, ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50 процентов), негативной обстановку вокруг считают 43 процента опрошенных.

Говоря о ситуации в стране в целом, 40 процентов граждан сочли ее положительной, 51 процент — отрицательной.

Обстановку в мире большинство россиян (70 процентов) оценивают отрицательно. Обратного мнения придерживаются каждый пятый опрошенный (20 процентов).

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