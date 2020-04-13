Голая модель попозировала для художника и создала оптическую иллюзию

Модель попозировала для бодиарт-художника из Италии, в итоге им удалось создать оптическую иллюзию. Их творческий процесс опубликовал таблоид Daily Mail.

С помощью бодиарта Йоханнес Штёттер (Johannes Stötter) представил голую натурщицу по имени Лаура в виде бабочки, сидящей в центре желтой ромашки. На кадрах видно, как художник наносит рисунок на ее обнаженное тело. «Я набросал позу карандашом на бумаге, после чего протестировал ее на реальном человеке, — рассказал он. — Затем я сделал большой скетч в цвете, прорисовав бабочку, какой я ее представлял в итоге».

Прежде чем изобразить бабочку на теле Лауры, Штёттер подготовил фон — крупный желтый цветок в ярко-зеленой траве. «Я получил хвалебные отзывы о моей работе. Многие сказали, что на сегодняшний день это одно из лучших моих творений», — отметил мастер. По его словам, воплощение этой идеи заняло у него много времени и сил.

Художник отметил важность вклада модели в творческий процесс. «Думаю, ей понравилось быть бабочкой. Даже несмотря на то, что ей пришлось пройти через все это пять раз, она сохраняла спокойствие и терпение. Некоторые части тела очень сложно держать в статике долгое время. Лаура отлично справилась со своей задачей», — подчеркнул художник.

Ранее сообщалось, что в американском городе Порт-Депозит, штат Мэриленд, посетителей бара обслуживала обнаженная официантка в нарисованной одежде. Бодиарт-художница Джен Сейдел (Jen Seidel) и ее дочь изобразили на теле девушки джинсовые шорты и короткий зеленый топ.

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