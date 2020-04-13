Женщина сделала маникюр и лишилась фаланги пальца

Жительница валлийского города Кармартен лишилась фаланги указательного пальца после посещения маникюрного салона. Об этом сообщает газета The Daily Star.

57-летняя Джозеф Джексон (Jose Jackson) рассказала, как в декабре 2017 года пошла на маникюр, и специалист случайно порезала ей кутикулу на указательном пальце правой руки. «Маникюрша услышала, что кто-то зашел, отвлеклась, и у нее соскользнула рука», — пояснила она. За неделю порез на пальце сильно воспалился. Джексон отправилась к доктору, который прописал ей курс антибиотиков.

Материалы по теме Умирающая красота Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить

Несмотря на лечение, воспаление не проходило. Спустя две недели после маникюра Джексон обратилась в отделение неотложной помощи. Медики диагностировали у нее стафилококковую бактериальную инфекцию. Британку предупредили, что спасти фалангу пальца не удастся. В январе 2018 года она перенесла ампутацию. «После того как я лишилась части пальца, моя жизнь изменилась. Теперь мне тяжело выполнять привычные дела. Я не могу держать ручку или зубную щетку», — отметила она.

Через полтора месяца после операции Джексон направила в маникюрный салон, где произошел инцидент, санитарного инспектора. В ходе расследования он выявил, что мастера пренебрегали санитарными нормами и не дезинфицировали инструменты должным образом. С помощью адвоката Джексон получила от салона компенсацию.

В прошлом году сообщалось, что американка Лиза Скарборо (Lisa Scarborough) сделала педикюр в салоне красоты города Мелборн, штат Флорида, и лишилась половины левой стопы и пальцев правой ноги. Мастер повредил ей ножницами кожу и занес в порез инфекцию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!