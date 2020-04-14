Более 100 хлебозаводов Подмосковья выпекут куличи к Пасхе

Более 100 хлебозаводов и пекарен Подмосковья выпекают порядка 30 видов куличей к Пасхе, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 14 апреля.

«Перед Пасхой у пекарей работы прибавилось — нужно накормить людей не только традиционным хлебом, но и праздничным угощением — куличами и другой сдобой», — сказал Разин.

По его словам, пекари готовят традиционное угощение из дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного теста, с изюмом или с цукатами. По словам министра, на приготовление одного кулича уходит больше четырех часов.

Он подчеркнул, что предприятия используют только натуральное сырье.

Министр уточнил, что из-за временного закрытия храмов в связи с распространением нового коронавируса многие хлебозаводы приглашают священнослужителей, чтобы освятить куличи прямо на производстве.