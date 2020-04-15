Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением граждан

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции и покидать жилье только по веским причинам, заявил зампред регионального правительства, руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев. Его цитирует РИАМО в среду, 15 апреля.
Он отметил, что с 15 апреля будет осуществляться строгий контроль передвижения граждан. В частности, по его словам, инспекторы ГИБДД проверяют наличие электронных пропусков у водителей и пассажиров транспортных средств.
За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, напомнил Каратаев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля действует режим самоизоляции, в рамках которого жителям разрешается находиться вне дома только по по веской причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения