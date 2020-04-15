Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением граждан

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции и покидать жилье только по веским причинам, заявил зампред регионального правительства, руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев. Его цитирует РИАМО в среду, 15 апреля.

Он отметил, что с 15 апреля будет осуществляться строгий контроль передвижения граждан. В частности, по его словам, инспекторы ГИБДД проверяют наличие электронных пропусков у водителей и пассажиров транспортных средств.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, напомнил Каратаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел пропускной режим в регионе, специальные цифровые коды необходимо получать для поездок на любом виде транспорта. Также до конца апреля действует режим самоизоляции, в рамках которого жителям разрешается находиться вне дома только по по веской причине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!