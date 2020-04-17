Более 300 прилетевших с Бали жителей Подмосковья доставили до дома

Правительство Московской области обеспечило перевозку до дома из аэропорта Шереметьево более 350 пассажиров, прилетевших 17 апреля рейсом Бали — Москва. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 17 апреля.

Все граждане, приезжающие из-за границы, обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

В условиях распространения коронавируса власти Подмосковья приняли решение о доставке прилетающих рейсами из зарубежных стран жителей региона до мест проживания или обсервации. Для этих целей региональный Минтранс предоставил 50 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санитарную обработку, водители оснащены индивидуальными средствами защиты.

Так, с 2 по 17 апреля подмосковный Минтранс организовал встречу более 3,7 тысячи пассажиров. При поддержке Минспорта России из-за границы в пятницу, 17 апреля, вернулись 96 российских спортсменов и тренеров.