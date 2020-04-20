«Приключения электроников» дадут онлайн-концерт к концу режима самоизоляции

Российская кавер-группа «Приключения электроников» даст онлайн-концерт под названием «Карантин, гудбай!». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 30 апреля в 20:00 по московскому времени на сайте Punk.ru.

«Мы не знаем, закончится ли самоизоляция 30 апреля или будет продлена, но продолжаем верить в лучшее. Именно поэтому "Приключения электроников", самая известная кавер-группа России, решила в этот день попрощаться с пропускным режимом и затянувшимися выходными онлайн-концертом», — заявили организаторы.

Отмечается, что зрителей ждут «ожившие в формате дополненной реальности персонажи всем известных песен из нашего советского прошлого». Для подключения дополнительного контента зрителям будет необходимо скачать и установить приложение на свой телефон и воспользоваться им по сигналу музыкантов.

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