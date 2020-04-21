Названа цена выхода Европы из кризиса

Европе потребуется около 1,6 триллиона евро для выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такую цену назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня в мире нет страны, которая могла бы справиться с этим кризисом в одиночку», — констатировал он. Ранее комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони говорил о том, что для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы.

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Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в Китае. За несколько месяцев вирус распространился по всей планете. По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 2,4 миллиона человек, около 170 тысяч умерли. Пандемия спровоцировала мировой кризис: часть производств пришлось временно закрыть, чтобы сдержать распространение болезни. Сильнее всего в сложившейся ситуации страдает малый и средний бизнес.

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