Российские депутаты вступили в неравную схватку с охраной из-за Ленина

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В Саратовской областной думе депутаты от КПРФ вступили в схватку с охранниками, которые попытались не пустить их в зал заседаний из-за атрибутики, посвященной 150-летнему юбилею Владимира Ленина. Об этом депутат от КПРФ Николай Бондаренко рассказал изданию «Подъем».

По словам Бондаренко, силы «были не равны» — трое депутатов против семи охранников, но члены КПРФ победили и смогли попасть в зал, так как «были идеологически мотивированы» и «за два с половиной года получили нужную сноровку».

Депутат рассказал, что коллеги из других партий пытались помешать членам КПРФ разместить на трибуне фотографию Ленина и баннер с надписью «И как вам при капитализме?», а также требовали выключить мегафон, который проигрывал песню «И Ленин такой молодой», но «были посланы на три буквы — в суд».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если они устроят акцию в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина у мавзолея на Красной площади. Он заявил, что все граждане должны оставаться в самоизоляции, и если коммунисты нарушат ее, ЛДПР предложит «арестовать всю их делегацию и в конечном счете распустить и запретить КПРФ». В коммунистической партии заявление Жириновского связали с его антисоветскими взглядами и добавили, что будут проводить мероприятия с «точки зрения жесткого соблюдения действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и правил».

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