Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с пандемией

Госкорпорация Росатом с самого начала пандемии мобилизовала научные, технические, организационные и кадровые ресурсы для того, чтобы внести вклад в борьбу с коронавирусом. Сейчас госкорпорация обеспечивает средствами индивидуальной защиты не только персонал предприятий, входящих в контур управления Госкорпорации, но и жителей городов присутствия.

Росатом ведет активную работу с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, в городах расположения развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев «атомных городов» оказывают помощь ветеранам и пожилым людям.

Кроме того, руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более двухсот человек) приняло решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в фонд акции свою месячную зарплату.

К инициативе руководителей уже присоединяются многие другие сотрудники Госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Организаторами акции выступили ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.

Чтобы оказать посильную помощь, нужно перейти на страницу «Сделать пожертвование» на сайте акции.

