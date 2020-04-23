На поддержку рыбохозяйств в Подмосковье выделено 22 миллиона рублей

Рыбоводческим предприятиям Московской области в 2020 году из бюджета региона выделено более 22,3 миллиона рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 23 апреля.

По его словам, власти заинтересованы в развитии этой отрасли. По его словам, с господдержкой местные рыбоводческие предприятия смогут обеспечить жителей области и столицы широким ассортиментом свежей рыбной продукции по доступным ценам.

«Предоставленные хозяйствам субсидии частично покроют затраты на основные нужды рыбохозяйств. Большая часть средств обычно расходуется на содержание племенного маточного поголовья», — сказал Разин.

Министр также напомнил, что правительство возмещает часть затрат на приобретение комбикормов, а также на создание и модернизацию объектов аквакультуры.

В Московской области выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также осетров и форель. Планируется, что в регионе до конца года увеличат объемы рыбного производства.