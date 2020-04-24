Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарам

Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин обратился к татарам. Об этом сообщает портал «События».

Кинематографист удивился тому, что татары нападают «на своих», а именно — на исполнившую главную роль актрису Чулпан Хаматову. «Ваша актриса, татарка, делает вашу культуру популярной для огромного количества людей. Она этим занимается, она играет», — подчеркнул он. Режиссер добавил, что Хаматова — огромная молодец и адекватно воспринимает нападки недовольных зрителей.

Анашкин также прокомментировал то, что проект вызвал возмущение у коммунистов. «Есть исторические факты, и, к сожалению, наша страна пережила ужасные периоды, и отрицать их бессмысленно. Кино наше не об этом, поэтому не вижу причин ссориться и спорить», — заявил он.

Ранее Хаматова обратилась к критикам сериала. Она предложила провести онлайн-конференцию: «Я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь"».

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

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