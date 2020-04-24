Солист «Мумий Тролль» стал рогатым жуком в клипе со светящимися грибами

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», в котором солист коллектива Илья Лагутенко предстал в костюме грибообразного жука с рогами. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале WOW TV.

Действие клипа разворачивается в лесу со светящимися грибами.

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«Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами», — объяснил Лагутенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мумий Тролль» — российская рок-группа, основанная в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко. В 2001-м коллектив представлял Россию на конкурсе «Евровидение», заняв 12-е место.

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