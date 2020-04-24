Воробьев оценил работу нового медцентра для лечения пациентов с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил готовность инфекционного военного медцентра в Одинцове к приему пациентов с коронавиурсом. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 24 апреля.

Глава региона осмотрел объект вместе с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым.

«Этот комплекс сейчас, как воздух нужен. Центр отвечает всем современным требованиям — он может принимать пациентов с тяжелыми формами заболевания»», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что при содействии Минобороны в области откроют еще один большой комплекс для оказания помощи больным с COVID-19. Планируется, что он начнет работать в Подольске в конце мая, уточнил он.

Инфекционный военный центр в Одинцове разместился на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения.рассчитан. Он рассчитан на 100 коек, часть из которых отдана для жителей области. Каждый бокс комплекса сконструирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом.

По поручению президента Владимира Путина в рамках борьбы с пандемией коронавируса Минобороны оперативно возводит в стране 16 таких объектов.

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