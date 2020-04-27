Немцы накопили «бумажное» состояние

На фоне пандемии коронавируса немцы все больше копят наличные. Одновременно растет число тех, кто использует бесконтактный способ оплаты, сообщает Der Spiegel.

В связи с угрозой распространения коронавируса многие отмечали, что наличные платежи станут менее привлекательными из-за риска заражения. В то же время данные банка ING Deutschland показали противоположную тенденцию: спрос на бумажные деньги в начале «коронакризиса» вырос.

По информации компании Barkow Consulting, в марте количество банкнот и монет в обращении в еврозоне выросло почти на 100 миллиардов евро, или на 8 процентов. По сравнению с развитием ситуации в январе и феврале, эффект от коронавируса составил 30 миллиардов евро. Из них на долю домохозяйств пришлось около 20 процентов, или 6 миллиардов евро.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?

Бундесбанк также отметил увеличение спроса на наличные в начале кризиса, однако впоследствии наблюдалось падение. Согласно телефонным опросам института изучения общественного мнения Forsa (участие приняли 1000 человек в возрасте от 16 лет), можно выделить два этапа в динамике роста спроса: с 23 по 26 марта и со 2 по 7 апреля. Изначально высокий спрос мог быть связан с неопределенностью вокруг вводимых ограничений и дальнейшей работы банков.

В долгосрочной перспективе ожидается устойчивый спрос на наличные. По данным ING Deutschland, на конец 2019 года у населения на руках было 253 миллиарда евро, что на 32 миллиарда евро (на 15 процентов) больше, чем в предыдущем году. В среднем на каждого гражданина приходится 3000 евро наличными.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Германии. Согласно прогнозам, падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!