Великобритания объявила о прошедшем пике коронавируса

Пик эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании можно считать прошедшим, заявил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.

«Мы прошли пик, нас ожидает снижение, и у нас много причин надеяться на хорошее в долгосрочной перспективе», — приводит агентство слова политика.

На следующей неделе Джонсон объявит о планах на новую, вторую фазу борьбы государства с инфекцией. По его словам, карантинные меры могут быть ослаблены, но все шаги по их снятию будут согласованы с медицинскими экспертами.

Сообщается, что правительство собиралось к концу апреля каждый день проверять на коронавирус 100 тысяч человек, но с этой задачей не справилось — пока что делается чуть более 81 тысячи тестов в день.

Сам премьер только 27 апреля вернулся к исполнению своих обязанностей: до этого он был госпитализован с COVID-19 и оказался в реанимации. 29 апреля у него родился сын, но встреча кабинета министров, несмотря на право Джонсона на родительский отпуск, прошла по расписанию.

По официальным данным, в Великобритании больше 166 тысяч случаев заражения и более 26 тысяч зарегистрированных летальных исходов из-за коронавируса нового типа.



