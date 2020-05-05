Предсказан рост числа жертв коронавируса в США в два раза

К августу число жертв коронавируса в США может вырасти в два раза. Об этом говорится в заявлении Университета Вашингтона, передает РИА Новости.

Ученые подсчитали, что к 4 августа COVID-19 может унести жизни 134 475 американцев. При этом уточняется, что пик по смертям, связанным с коронавирусом, в США уже пройден.

4 мая газета The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа написала, что к 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится до 3 тысяч погибших в день. Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Позднее Белый дом опроверг это утверждение, заявив, что опубликованный документ не представляли рабочей группе по коронавирусу, межведомственное согласование он также не проходил. «Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала», — уточнили в Вашингтоне.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по коронавирусу в мире, в США заразились 1 178 906 человек, 68 689 пациентов умерли. Всего пандемия охватила 187 стран, инфицированы 3,57 миллиона человек, скончались 251 059.

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