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Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

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Фото: Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления. Подробности ее болезни и лечения опубликовала «Комсомольская правда».

Певица рассказала, что она соблюдала все меры предосторожности, поддерживала иммунитет, но в какой-то момент почувствовала недомогание. Ей захотелось спать, было тяжело дышать, казалось, что сжимается сердце. Она выпила таблетку от гриппа, но стало только хуже — появилась тошнота. Бабкина вызвала скорую, которая сразу же ее госпитализировала и уже в машине подключила к кислородной подушке.

Народная артистка рассказала, что врачи трижды провели ей КТ легких, потому что не могли поверить в результаты. Оказалось, что у певицы было поражено 80 процентов органа. Ей сразу провели операцию и ввели в искусственную кому.

Надежда Бабкина поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь и помогли восстановиться. Она призвала всех оставаться дома и следить за здоровьем.

Артистка попала в больницу 6 апреля. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной пневмония, а тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали что у звезды выявлен коронавирус. 30 апреля стало известно о выписке Надежды Бабкиной. Однако, как писал StarHit, в клинике возмутились такими новостями и заявили, что о выписке речи нет, так как «коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией».

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