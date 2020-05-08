Школьникам из российской деревни пришлось залезать на вышку для отправки заданий

Школьникам из деревни Новопетровка Пермского края для отправки домашнего задания приходится залезать на старую телевышку, сообщает телеканал «Звезда». В случившемся обвинили родителей, пишет 59.ru.

В населенном пункте проблемы с интернетом, поэтому дети вынуждены каждый день ходить к вышке. В день у них по пять-шесть уроков дистанционно, на загрузку и отправку заданий у учеников уходит по несколько часов.

Учительница математики Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова, которая проживает в Новопетровке, рассказала, что учеба онлайн стала настоящей проблемой. «Мне нужно принять [домашние задания] от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идет», — сказала она.

Жители обратились к местному интернет-провайдеру, но там им ответили, что для улучшения сотовой связи в деревне должно жить не 78 человек, а хотя бы 100.

В разговоре с 59.ru представители районного управления образования заявили, что в случившемся виноваты родители, которые подвергли детей опасности. В ведомстве сообщили, что семьи сами выбрали такой формат обучения и раньше не жаловались. «Образовательные организации поставят обучающихся на учет в "группу риска" и усилят контроль за их воспитанием и обучением», — сказали в управлении, добавив, что за общение со СМИ учительницу привлекут к дисциплинарной ответственности.

Всех учеников в итоге обязали сдавать домашние задания в бумажном виде.

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