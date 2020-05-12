Возобновление строительства в Подмосковье отложили до 18 мая, застройщики не могут начать работу раньше этой даты, сообщил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 12 мая.

«В своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что некоторые ограничения в работе экономики региона будут продлены до 18 мая. Это коснется и строительной отрасли, возобновление работы которой, планировалось с 12 мая», — сказал он.

По его словам, перед началом строительных работ нужно привести в норму ряд показателей. Это необходимо для уменьшения темпов распространения нового коронавируса, подчеркнул он.

Гарибян добавил, что власти окажут необходимую помощь строительным организациям в рамках подготовки к старту работ.

Ранее в регионе было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов. Указом губернатора были установлены новые правила работы строек в условиях пандемии.

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