Власти Подмосковья доставили домой шесть тысяч прилетевших из-за рубежа россиян

С начала апреля власти Подмосковья организовали доставку до мест проживания или обсерваторов более 6,1 тысячи россиян, прилетевших рейсами из 27 стран. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 12 мая.

Подмосковное правительство организует встречу и перевозку граждан, прибывающих из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Для этой работы подмосковный Минтранс предоставил 50 автобусов и водителей. Перед и после каждого рейса автобусы подвергались углубленной дезинфекции. Водители использовали защитные костюмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. В частности, до конца мая был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля, а также введены пропускной и «масочный» режимы.

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