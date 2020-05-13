Производство оборудования для «коронавирусных» больниц наладят в Дубне

Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» наращивает объемы производства деталей для медицинского оборудования, которое используется при подготовке больниц к приему пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 13 мая.

Речь идет о производстве разъемов быстрого соединения медицинских газов, позволяющих обеспечить безопасную подачу газовых смесей к рабочему месту медперсонала или к койке пациента, уточняется в сообщении.

Заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов рассказал, что резидент готов построить на территории ОЭЗ собственный завод по производству инновационного медицинского оборудования. По его словам, на реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 миллионов рублей.

Ранее в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова сообщила, что подмосковные предприятия наращивают объемы выпуска продукции, необходимой для обеспечения санитарной безопасности на производстве.

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