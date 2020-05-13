Эксперт отметил эффективность армии на фоне фальшивой активности госструктур

Несмотря на резко возросшую в последнее время на фоне пандемии политическую и социальную активность, которая является прикрытием обнажившихся проблем в системе управления всех уровней, российская армия под огонь критики не попадает. Происходит это потому, что армия, которая последние годы активно развивается в рамках давно разработанных и утвержденных планов и в такой операции прикрытия просто не нуждается. Такое мнение высказал известный экономист Михаил Хазин в своей статье на страницах издания «Аргументы недели».

«Зачем люди, которые могут просто и четко объяснить, что они делали вчера и позавчера, что они делают сегодня и будут делать завтра, будут тратить свои силы и энергию на то, чтобы сочинять пустые сплетни и заговоры, направленные на отвлечение внимания от их основной деятельности? Деятельность-то у армии есть и все видят, что она есть, так чего огород городить?» - задается вопросом автор статьи.

Он поясняет, что критиковать за то, что сделано мало или недостаточно качественно, можно всегда. «Разумеется, такие претензии всегда будут, но они всегда взаимны: если у тебя, у самого в глазах лесоповал, то искать соломинки дело рискованное, может и встречная претензия прилететь. Тем более, что допущенные ошибки в рамках рабочих процессов изучаются и больше не повторяются. Разного рода истории в армии бывают и сейчас (а где они не бывают), но много ли раз вы видели, чтобы они повторялись? А раз не повторяются, то значит, работа идет. Чего не скажешь о многих других госструктурах», - говорит Михаил Хазин.

По его словам, армия показала, что «есть некоторый уникальный механизм, который позволяет выскочить из постоянного круговорота фиктивной политической активности и обеспечить не только более или менее постоянный результат, но и практическую защиту от разного рода нападок и наездов». И механизм этот — регулярная и конструктивная работа.

«Разумеется, можно было бы говорить, что «работа дураков любит» и «куй железо, не отходя от кассы» (лозунг некоторых современных чиновников, которые под кассой подразумевают бюджет), но мы в самое ближайшее время увидим другой результат, - уверен экономист. - Очень многие высокопоставленные чиновники именно в результате своих политических игр потеряют свои должности (и, отметим, активы), а вот армия будет спокойно продолжать свою работу. И, собственно, именно она сегодня дает нам пример того, как нужно действовать для того, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне».