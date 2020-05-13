Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса

Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что данные по жертвам коронвируса в столице снижают. Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения.

В ведомстве заявили, что Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. «Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. «В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше», — сообщили в ведомстве.

В Депздраве подчеркнули, что диагноз умерших с подозрением на коронавирус устанавливается после проведения вскрытия в соответствии с временными рекомендациями Минздрава. Поэтому зафиксированные в столице посмертные диагнозы и причины смерти являются исключительно точными.

«Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах – смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности», — рассказали в Депрздраве. Кроме того, в ведомстве отметили, что даже есть отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3 процентов, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10 и 23 процента соответственно).

В Депрздраве подчеркнули, что Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами.

В столице, по последним данным зафиксировано свыше 126 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 1232 человека, выздоровели — 21 605 пациентов.

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