Заместителя председателя ВТБ госпитализировали с коронавирусом

Первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева госпитализировали с коронавирусом. Эту информацию подтвердил сам Соловьев через пресс-службу банка принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Как рассказал Соловьев, у него была высокая температура, но на данный момент состояние улучшилось. «Стараюсь тем не менее оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений», — добавил он.

Первый зампред ВТБ поблагодарил врачей за квалифицированную помощь, а также пожелал всем здоровья и посоветовал быть предельно аккуратными. «Берегите себя и близких», — заключил Соловьев.

Юрий Соловьев занимает должность первого заместителя председателя ВТБ с 2011 года. Работает в банковском секторе с начала 1990-х годов.

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