Воробьев поручил разъяснить жителям способы получения выплат и льгот

Из-за эпидемии коронавируса многие люди находятся в тяжелом положении, задачи власти — помочь гражданам, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся в Instagram-аккаунте областного правительства.

По его словам, в Подмосковье уже принято много различных мер поддержки населения, но надо донести эту информацию до жителей.

«Наша задача объяснить простым языком — кому, когда и как положена помощь. И главное, когда деньги "упадут на карточку" — пенсионерам, многодетным, тем, у кого маленькие дети», — подчеркнул он.

Так, в четверг на телеканале «360 Подмосковье» первый зампред правительства Ольга Забралова расскажет о порядке действий при обращении за господдержкой, и ответит на вопросы жителей.

Говоря о региональных мерах поддержки, Воробьев напомнил о надбавках для сотрудников центров занятости и социальных работников, выплатах в три тысячи рублей для жителей старше 65 лет, и о ежемесячной выплате при потере работы.

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