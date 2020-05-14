Разоблачен всемирно известный эксперт по серийным убийцам

Французский писатель Стефан Бургуэн (Stéphane Bourgoin), автор более 40 книг о серийных убийцах и всемирно известный эксперт по данной теме, заявил, что постоянно лгал и выдумывал несуществующие факты своей биографии для развития карьеры. Об этом сообщает Le Parisien.

«Мне глубоко и искренне жаль. Мне стыдно за то, что я сделал, это абсолютно нелепо», — сказал автор. По его словам, сейчас ему требуется психологическая помощь.

Биография 67-летнего Бургуэна неоднократно вызывала сомнения в достоверности у читателей и французской общественности, пишет Paris Match. В январе за разоблачение писателя взялись восемь пользователей анонимного интернет-форума 4ème Oeil Corporation. Они проанализировали многочисленные заявления автора о его биографии, соотнесли их с материалами уголовных дел и выявили «невероятное несоответствие и явное неуважение к жертвам», сообщало в апреле издание Sansure.

«Мы хотим, чтобы он прекратил зарабатывать деньги, рассказывая глупости о смерти реальных людей», — заявил один из исследователей. Свои соображения юзеры изложили в серии видеороликов, которые были опубликованы на YouTube, однако сервис быстро удалил большинство из них из-за жалоб на нарушение авторских прав.

Несмотря на поутихший скандал, в начале мая Бургуэн дал короткое интервью, в котором, впервые комментируя подобные обвинения, признал, что лгал на протяжении десятилетий. Писатель, являющийся популярным экспертом-криминалистом на французском телевидении, сообщил, что в действительности никогда не проходил стажировку в ФБР, не брал интервью у Чарльза Мэнсона и не выступал в 1970-х за парижский футбольный клуб «Ред Стар», о чем ранее рассказывал. Кроме того, Бургуэн объявил, что интервьюировал гораздо меньше серийных убийц, чем 70, и признался, что история с убийством его собственной жены тоже является выдумкой для развития карьеры — автор сфабриковал ее на основе уголовного дела об убийстве женщины во Флориде в 1975 году, которую он в реальности встречал пять-шесть раз.

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