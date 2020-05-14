Российским туристам предложили самим оплачивать нахождение в изоляции

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко предложил сделать платным нахождение туристов в обсерваторах. С такой инициативой чиновник выступил на еженедельном совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает «Комсомольская правда».

Замгубернатора выступил с предложением применять меру к гражданам, которые «знают о карантине, но все равно едут [на курорт]». По мнению чиновника, для людей это станет дополнительным фактором, чтобы «задуматься и вернуться в родной регион».

«Люди приезжают и сидят в обсерваторах, как в санаториях с бесплатными услугами и питанием. Хорошо устроились!» — отметил Алексеенко.

На том же совещании глава региона Вениамин Кондратьев заявил о необходимости ужесточения контроля на границах муниципалитетов из-за туристов, приезжающих ради бесплатного размещения в обсерваторах, передает ТАСС. Как отметил губернатор, власти региона не могут допустить того, чтобы люди «свободно путешествовали по муниципальным образованиям» во время карантина.

В мае Кондратьев представил новые правила въезда отдыхающих на территорию Краснодарского края, в том числе в Сочи. Предполагается, что основанием для проезда в регион с 1 июня станет санаторно-курортная путевка. С этого времени санаториям Кубани, имеющим медицинскую лицензию, позволили возобновить работу и начать принимать посетителей.

Краснодарский край стал одним из первых регионов в России, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора ограничения начали действовать с 31 марта. На фоне распространения вируса режим самоизоляции продлили до 23 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!