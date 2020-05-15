В муниципалитеты Подмосковья передали 36 автомобилей скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к отправке 36 новых автомобилей скорой помощи, которые поступят в 16 муниципальных больниц и поликлиник. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 15 мая.

Губернатор оценил оснащение машин, после чего поблагодарил медиков за самоотверженную работу в период пандемии.

«В регионе мы расширили перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с Covid-19. Нагрузка на медиков очень большая. К сожалению, у нас еще увеличивается госпитализация», — сказал он.

По словам Воробьева, оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение. По его словам, в некоторых муниципалитетах наблюдается нехватка оборудованных койко-мест, из-за этого пациентов иногда приходится направлять в другие города.

Участковый врач-терапевт Волоколамской ЦРБ Маргарита Есина, в свою очередь, выразила уверенность, что с помощью новых автомобилей повысится эффективность работы выездных бригад.

Автомобили отечественного производства оснащены всем необходимым оборудованием. Средства на них выделены из областного бюджета. Всего до конца месяца в муниципалитеты передадут 200 новых автомобилей «скорой».

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