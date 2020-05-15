Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции

Онлайн-кинотеатр Okko покажет домашний концерт Бориса Гребенщикова «Квартирник БГ». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Отмечается, что Гребенщиков устроит концерт для россиян из Лондона, где музыканта застал карантин. Он исполнит как полюбившиеся поклонникам хиты, так и новые композиции. Режиссером фильма-концерта дистанционно выступил Иван Вырыпаев. Это вторая премьера проекта «Okko Театр». Трансляция состоится 15 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает универсальную тренировку по укреплению всех основных групп мышц в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию бесед с известными культурными деятелями «Интервью в Эрарте».

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом барабульки с креветкой. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют запись спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» от Кировского театра кукол имени Афанасьева.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть «Квартирник БГ». В 21:00 — новые серии шоу «Нагиев на карантине» от режиссера Сарика Андреасяна. В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть доступное в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» шоу «Бетти».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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