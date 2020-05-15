Шура Кузнецова выпустила карантинный клип c Instagram-масками

Певица Шура Кузнецова представила новый мини-альбом «Внутри: Self-Isolation EP» и музыкальное видео, снятое в условиях карантина с использованием Instagram-масок и спецэффектов. Об этом сообщается в группе артистки во «ВКонтакте».

Отмечается, что это первый проект артистки в роли саунд-продюсера. В альбом вошли восемь треков, которые певица написала в том числе и на самоизоляции. Вместе с альбомом Шура Кузнецова представила клип на песню «До, свиданья, мам». Он тоже был снят дома.

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