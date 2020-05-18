Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать акции ведущих американских компаний и банков, чтобы заработать на обрушении их стоимости из-за текущего кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В Boeing фонд вложил 713,7 миллиона долларов, в Citigroup и Facebook — по 522 миллиона, a в Disney и Bank of America — немногим менее 500 миллионов. Еще 827,7 миллиона PIF потратил на акции нефтяной компании BP, а 300 миллионов — на ряд других компаний.

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При этом организация собралась пойти на риск в рамках этого способа и получить доход в будущем. PIF ведет переговоры о кредите на сумму 10 миллиардов долларов США, чтобы купить еще больше акций, утверждают источники, близкие к принятию решений. В то же время фонде отрицают такую возможность, утверждая, что у него достаточно собственных средств.

При этом политику скупки подешевевших акций управляющий фонда Ясир аль-Румайян подтверждал еще в апреле, называя в качестве примеров удачные инвестиции авиакомпании.

Еще до апрельской сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны пошли на рекордное сокращение добычи нефти, PIF скупил акции в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. Тогда было потрачено около миллиарда долларов. По всей видимости, организация понадеялась на резкий рост нефтяных котировок, однако соглашение не вдохновило рынок, цены на нефть продолжили падение.

Искать любые способы заработка Саудовскую Аравию заставляет ситуация с доходами. Дефицит бюджета в первом квартале достиг девяти миллиардов долларов, так что власти королевства с 1 июня остановят выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысят в три раза, до 15 процентов, налог на добавленную стоимость.

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