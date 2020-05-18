Экономика
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая
Описана передача коронавируса через разговор
Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей для футбола
Звезда финальной сцены «Лица со шрамом» умер от деменции
Москвич избил таксиста и уехал на его машине 
Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»
Курс рубля взлетел
Вспышка коронавируса произошла среди медиков скорой помощи в российском городе
Женщина второй раз сорвала джекпот благодаря одним и тем же числам
Названа дата открытия Турции для россиян
Новости партнеров

Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать акции ведущих американских компаний и банков, чтобы заработать на обрушении их стоимости из-за текущего кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В Boeing фонд вложил 713,7 миллиона долларов, в Citigroup и Facebook — по 522 миллиона, a в Disney и Bank of America — немногим менее 500 миллионов. Еще 827,7 миллиона PIF потратил на акции нефтяной компании BP, а 300 миллионов — на ряд других компаний.

При этом организация собралась пойти на риск в рамках этого способа и получить доход в будущем. PIF ведет переговоры о кредите на сумму 10 миллиардов долларов США, чтобы купить еще больше акций, утверждают источники, близкие к принятию решений. В то же время фонде отрицают такую возможность, утверждая, что у него достаточно собственных средств.

При этом политику скупки подешевевших акций управляющий фонда Ясир аль-Румайян подтверждал еще в апреле, называя в качестве примеров удачные инвестиции авиакомпании.

Еще до апрельской сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны пошли на рекордное сокращение добычи нефти, PIF скупил акции в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. Тогда было потрачено около миллиарда долларов. По всей видимости, организация понадеялась на резкий рост нефтяных котировок, однако соглашение не вдохновило рынок, цены на нефть продолжили падение.

Искать любые способы заработка Саудовскую Аравию заставляет ситуация с доходами. Дефицит бюджета в первом квартале достиг девяти миллиардов долларов, так что власти королевства с 1 июня остановят выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысят в три раза, до 15 процентов, налог на добавленную стоимость.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились
Saudi Wealth Fund Said to Be Seeking $10 Billion Margin Loan
Saudi Arabia Wealth Fund Buys Boeing, Citi, Disney Stakes
Саудовская Аравия приготовилась к резкому росту цен на нефть
Другие материалы рубрики
Экономика00:0116 мая

Дорога вверх

Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
10:07Сегодня

Курс рубля взлетел

08:58Сегодня

Российские банки предупредили о списании алиментов

08:41Сегодня

Россиян предупредили о мышьяке в креветках

Экономика00:0112 мая

Полный бак

Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
08:22Сегодня

Российский бизнес отказался верить в перспективы

07:07Сегодня

Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса

05:58Сегодня

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Экономика00:02 3 мая

Спасительная колея

У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
05:45Сегодня

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

04:40Сегодня

Оценены перспективы перехода различных профессий на удаленку

03:35Сегодня

Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021-м году

Россия
В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Москвичку приняли на работу, обозвали алкоголичкой и тут же уволили
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовавшие фото нацистов в акции «Бессмертный полк» раскаялись
«Был бы человек — диагноз найдется»
Как в СССР неугодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам
Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам
За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Сектанты попытались заживо похоронить студента
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Китайцы раскрыли характеристики нового кроссовера BMW iX3
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
«Заряженное» купе BMW M8 оказалось быстрее нового Porsche 911 Turbo S
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Купеобразный кроссовер Audi RS Q3 прокачали до 440 лошадиных сил
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
«Итальянский» кроссовер Jeep перешел на передний привод и турбомотор 1.3
Все материалы
Дом
Брэд Питт разломал стену кувалдой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Путин призвал зачистить «всякие СНиПы и хрипы»
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В США предложили простить гражданам долги по ипотеке и аренде жилья
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Завершилось строительство первого в истории автомоста из России в Китай
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы