Россиян познакомят с космосом и звездами кальян-рэпа

Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт звезд кальян-рэпа HammAli & Navai. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Светила и романтики Золотая лихорадка, мир без смерти и короли кальян-рэпа: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko

Авторы треков «Пустите меня на танцпол», «Хочешь, я к тебе приеду», «Как тебя забыть», клипы на которые набрали десятки миллионов просмотров на YouTube, выступят для зрителей 20 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает тренировку на силу и выносливость в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию лекций по искусству от Екатеринбургского музея изобразительных искусств, крупнейшего художественного музея Урала, ведущего активную выставочную и научно-исследовательскую деятельность.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом куриного паштета. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют коллекцию научно-популярный фильмов про космос, в которую вошли документальные картины о высадке на Луну, тайнах Солнца и рассказы о загадочных сигналах из космоса.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть концерт HammAli & Navai. В 21:00 — русская сказка «По щучьему веленью».

В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть эксклюзивную подборку лучших короткометражных фильмов года по версии премии «Оскар», в которую вошли как фильм-победитель «Окно напротив», уморительная и сентиментальная история о пожилой паре, которая увлекается наблюдением за молодыми соседями из дома напротив, так и другие номинированные на награду картины.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!