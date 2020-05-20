В Подмосковье сформируют индекс безопасности строек

Главгосстройнадзор проверяет выполнение застройщиками стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения корнавируса, сообщил начальник ведомства Артур Гарибян. Его цитирует РИАМО в среду, 20 мая.

«Проверки проходят в условиях производственных процессов, когда строительство уже возобновлено. Подчеркну, что сейчас застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника», — сказал Гарибян.

Инспекторы посетили уже 254 объекта. В ходе рейдов сотрудники Главгосстройнадзора проверяют требования стандарта и заносят данные в чек-листы, на основе которых формируется индекс безопасности каждого объекта.

К настоящему моменту в ведомство поступило 757 уведомлений о готовности возобновить работы. На 334 стройплощадки застройщики уже вернулись, говорится на сайте областного правительства.