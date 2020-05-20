Против аэропорта Домодедово возбудили дело из-за сломанной ноги педагога

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» возбуждено по факту травы пассажирке на трапе в аэропорту Домодедово. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте (ММСУТ).

Инцидент произошел в июне 2018 года. К самолету, прибывшему в Домодедово из Новосибирска, был установлен пассажирский электрический трап, но сделано это было с нарушением — расстояние от платформы трапа до порога двери самолета превышало 20 сантиметров. По словам Марковской, из-за этого при выходе из воздушного судна женщина 1962 года рождения подвернула ногу и упала, получив телесные повреждения.

«По заключению судебно-медицинских экспертов, полученные травмы относятся к тяжким. В связи с этим в мае 2020 года, после окончания курсов лечения и реабилитации, потерпевшая обратилась с заявлением в следственное управление. Ее доводы признаны обоснованными, в связи с чем и было возбуждено уголовное дело», — рассказала официальный представитель ММСУТ.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевшая — Мария Струве, дочь известного композитора и хормейстера Георгия Струве, народного артиста РСФСР, создателя студийного движения в СССР. Она сама пошла по стопам отца – в 1988 году организовала Детскую хоровую Капеллу, ныне она —почетный работник образования Российской Федерации, президент гильдии дирижеров-хоровиков.

В результате инцидента в аэропорту Домодедово женщина получила осложненные перелом обеих лодыжек левой большеберцовой кости, с разрушением голеностопного сустава. На реабилитацию у нее ушло больше года, потребовалось несколько сложных операций. Она просила о материальной помощи аэропорт, но получила отказ. В связи с этим женщина и подала заявление в следственные органы.

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