Открыт изменяющий представления о Вселенной космический объект

Ученые Института астрономии Общества Макса Планка в Великобритании объявили об открытии самой древней массивной галактики DLA0817g, которая возникла всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Она обладает диском, что может изменить представления астрономов о механизмах формирования галактик. Статья астрономов опубликована в журнале Nature.

Исследователи обнаружили галактику с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Этот древний объект был назван Диском Вольфа — в честь астронома Артура Вольфа. Она стала самой далекой галактикой с вращающимся диском среди всех обнаруженных на данный момент, и ее космологическое красное смещение составляет 4,26. Свет от нее пролетел 12,2 миллиарда лет, однако из-за расширения Вселенной галактика в настоящий момент находится на расстоянии 24,4 миллиарда световых лет. Вращение происходит со скоростью 272 километра в секунду, что сравнимо со скоростью вращения Млечного Пути.

Согласно современным моделям, массивные галактики образуются из слияний меньших по массе галактик и скоплений горячего газа. Эти столкновения препятствуют формированию дисков, характерных для Вселенной нынешнего возраста. Поэтому существование Диска Вольфа заставит астрономов пересмотреть механизмы появления таких космических объектов. Вероятно, DLA0817g аккумулировал холодный газ, однако вопрос, как ему удалось сохранить стабильный диск при такой большой массе, остается открытым.

Ученые также обнаружили, что скорость звездообразования в Диске Вольфа в десять раз выше скорости звездообразования в Млечном Пути. По мнению астрономов, он был одной из самых продуктивных галактик в ранней Вселенной.

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