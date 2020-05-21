Глава района уволился после заражения коронавирусом 150 россиян во время похорон

Глава Красногвардейского района Альберт Османов уволился после заражения коронавирусом 150 россиян, участвовавших в массовой похоронной процессии на территории муниципалитета, сообщает ГТРК «Адыгея».

Районные депутаты досрочно прекратили его полномочия и назначили заместителя Османова исполняющим обязанности главы. Объявлен конкурс на замещение этой должности.

Днем ранее, 20 мая, стало известно об обнаружении вируса у 151 жителя района, которые 1 мая посетили похороны в ауле Бжедугхабль. Всего на них присутствовало около 500 селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Вспышка заболевания началась с инфицированной женщины, которая сходила на мероприятие. Сначала заражение подтвердилось у 12 ее контактных родных, после чего более 100 человек были протестированы на инфекцию. Сама россиянка попала в инфекционный госпиталь.

Альберт Османов в прошлом был министром труда и социального развития Адыгеи. В марте 2017-го он возглавил Красногвардейский район.

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