Жители российского региона массово заразились коронавирусом после похорон

Жители Красногвардейского района Адыгеи массово заразились коронавирусом после посещения похорон. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Адыгея» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Сергея Завгороднего.

Инфекция выявлена у 12 человек. Все они присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось много местных селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Через несколько дней был госпитализирован один россиянин с подозрением на новый вирус. Позже симптомы ОРВИ появились у еще нескольких участников процессии, их поместили в обсерватор.

Завгородний отметил, что состояние всех инфицированных оценивается как удовлетворительное. «Основной человек, от которого они заразились, находится в инфекционном госпитале. Это их старшая родственница, которая присутствовала на мероприятии. Все остальные чувствуют себя нормально», — сказал он.

В конце апреля стало известно о заражении 50 человек, посетивших поминки в селе Низовка в Мордовии.

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