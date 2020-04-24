Поминки в российском селе закончились заражением полусотни человек коронавирусом

После поминок в селе Низовке Ардатовского района Мордовии коронавирусом заразились около 50 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

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Так, похороны и поминки в селе стали первоисточником большинства новых случаев заражения в Мордовии за последние сутки — из 39 новых заразившихся в Ардатовском районе проживает 24 человека. «Инфицированные на них [поминках] люди сами стали источниками распространения инфекции. В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов Ардатовского района получили подтверждение диагноза COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось о 10 заразившихся после поминок сельчанах. По данным оперштаба, вероятным источником инфекции стал один из участников поминок, который вернулся из Москвы и не знал о своем заражении.

Всего в Мордовии зарегистрировано 424 случая заражения. 18 человек выздоровели, двое умерли. В общей сложности в России коронавирусом заразились 68 622 человека.

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