Россияне сходили на поминки и заразились коронавирусом

В одном из сел Ардатовского района Мордовии более 10 человек сходили на поминки и заразились коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что вероятным источником инфекции был один из участников поминок, который вернулся из Москвы и не знал о своем заражении.

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7 апреля стало известно, что 56 жителей Брянской области заразились коронавирусом. 49 из них — члены религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение». По словам пастора церкви, один из верующих встретил в аэропорту мать и брата, которые вернулись из Испании и оказались заражены, но не сообщили об этом эпидемиологам. После этого верующий пришел на богослужение, а затем и в баню к пастору. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

По состоянию на 21 апреля, в Мордовии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике 327 зараженных, 10 выздоровевших и один умерший. Во всей стране за последние сутки было выявлено 5642 случая коронавируса, общее число заражений превысило 50 тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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