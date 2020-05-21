Доктор Мясников рассказал о своих квартирах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости. Видеозапись интервью с Владимиром Соловьевым доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос ведущего о доходах, Мясников заявил: «Я получаю много денег, реально много денег. Я когда пишу декларацию, то все время удивляюсь: это что, это где, откуда такие деньги? Начинаешь смотреть — я все трачу».

По словам Мясникова, у него есть небольшая двухкомнатная квартира в «сталинке», где жили полярники (там даже бывала дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева). «Но там всего 68 квадратных метров, без ремонта», — подчеркнул доктор. Также Мясников владеет домом в деревне (108 километров от Москвы) площадью 240 «квадратов» с баней и библиотекой. Доктор докупал соседние участки, в итоге получился настоящий хутор с прудом — почти гектар. Стоило имение на момент покупки девять тысяч долларов (около 640 тысяч рублей).

Материалы по теме Корону долой Как надежно защитить свой дом от коронавируса

За границей у доктора есть квартира в Париже (29 «квадратов»). Напротив в студии живет сын Мясникова, который родился во Франции, а теперь учится там. Врач подчеркивает, что студия — это уже жилье сына. Он добавил, что на момент покупки брал квартиру в долг, тогда она стоила около восьми миллионов рублей.

Мясников с 2010 года работает главным врачом московской клинической больницы №71 им. М.Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Также Мясников снимался в ролике в поддержку поправок в российскую Конституцию. Регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru